Neue Leitung für Gynäkologie in der Landesklinik Tamsweg gefunden

Nach langer und intensiver Suche kann jetzt das Primariat für die Gynäkologie und Geburtshilfe in der Landesklinik Tamsweg besetzt werden: Drei Medizinerinnen bzw. Mediziner haben sich beworben.

"Wir haben einen unterschriebenen Vertrag einer Bewerberin bzw. eines Bewerbers für das Primariat Gynäkologie vorliegen. Ich bin froh, dass damit die monatelangen Bemühungen und das zähe Ringen um die Zukunft der gynäkologischen Versorgung im Lungau zu einem erfolgreichen Abschluss geführt haben", teilte heute Gesundheits- und Spitalsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl mit.

Für die seit 1. April offene Stelle in der Landesklinik Tamsweg haben sich drei Medizinerinnen bzw. Mediziner beworben. Nach der Begutachtung der Bewerberinnen und Bewerber durch den Landessanitätsrat und den darauffolgenden Vertragsgesprächen liegt nunmehr ein unterschriebener Vertrag vor. Auf persönlichen Wunsch der künftigen Primaria bzw. des künftigen Primars wird ihr bzw. sein Name erst in der kommenden Woche in der Öffentlichkeit bekanntgegeben. "Diesen Wunsch werden wir selbstverständlich respektieren. Entscheidend und höchst erfreulich ist, dass jemand bereit ist, der Gynäkologie an der Landesklinik Tamsweg vorzustehen", so Stöckl.

Quelle: SN