Bei der großen Abschlusspräsentation zeigen auch erstmals Absolventinnen der neuen Ausbildungszweige ihre Kollektionen.

Es ist noch ein guter Monat bis zur großen Präsentation am 17. April, aber die Anspannung ist bereits spürbar in der Modeschule Hallein: Neben den Maturantinnen in den langjährigen Ausbildungszweigen Modedesign und Visual Merchandising zeigen heuer auch die ersten Absolventinnen ...