Neue Montessori-Volksschule in St. Johann feierte Eröffnung

Auf dem Gelände der Baufirma Spiluttini ist auf Initiative von Pädagogin Katharina Kössler und Unternehmer Georg Hinterleitner eine private Montessori-Volksschule entstanden. Die Bildungseinrichtung in der roten Halle feierte nun ihre Eröffnung.

In St. Johann war am Montag Schulstart - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in der Industriestraße startete eine neue Volksschule erstmals den Schulbetrieb. In der "Bildungswiese" auf dem Gelände der Baufirma Spiluttini werden seither Kinder nach dem Konzept der Montessori-Pädagogik unterrichtet. Bereits am Freitag zuvor feierte die Privatschule die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten in der roten Halle, einer ehemaligen Lagerhalle der Baufirma. Zahlreiche Familien, deren Kinder die Bildungswiese besuchen, kamen dafür auf das Gelände, um einen Blick in die fertigen Unterrichtsräume zu erhaschen. "Viele Familienmitglieder kennen wir ja ohnehin schon, weil sie uns in den letzten Tagen so tatkräftig geholfen haben, damit alles fertig wird", strich die pädagogische Leiterin der Einrichtung, Katharina Kössler, hervor.

Ecksteine am Weg zur Eröffnung

Für die Bildungswiese ist die Eröffnung der Primarstufe der nächste Schritt in Richtung des langfristigen Zieles, einen Montessori-Schulbetrieb bis zur Matura einzurichten. Bereits vor rund fünf Jahren eröffnete im Haus ein Betriebskindergarten, der inzwischen auf Montessori-Methoden umgestellt wurde. Spiluttini-Geschäftsführer Georg Hinterleitner verglich den Prozess bis zur Schuleröffnung in der vergangenen Woche mit dem Bau eines Hauses. "Es braucht ganz essenzielle Ecksteine, um so ein Haus bauen zu können", so der Unternehmer. Einer der wichtigsten Ecksteine auf diesem Weg sei das Treffen zwischen ihm und Katharina Kössler gewesen. Die gebürtige Tirolerin hatte bereits in Vorarlberg eine ähnliche Schule aufgebaut und gegründet. Diese Erfahrung konnte sie nun auch in St. Johann einbringen.

Die rote Halle bietet nun jedenfalls viel Platz, um die Pläne von Hinterleitner und Kössler aufgehen zu lassen. Dass die Vorfreude bei allen Beteiligten groß ist, zeigten auch die Kinder der Schule und des Kindergartens: Sie sangen bei der Eröffnungsfeier mit voller Begeisterung und erstmals vor Publikum das Lied der Bildungswiese.