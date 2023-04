Neue Option für das künftige Vigauner Gemeindeamt

Nachdem der mögliche Standort nahe der Autobahn wieder aus dem Rennen ist, gibt es nun eine andere Möglichkeit für das neue Gemeindeamt - mitten im Ort. Aber auch hier gibt's noch Hürden.

Es klang schon recht konkret in den TN vergangenen Sommer, als Bürgermeister Fritz Holztrattner (ÖVP) darüber sprach, ein neues Gemeindeamt inklusive Veranstaltungssaal auf den Pfingstlgründen am Trattenweg, zwischen Autobahn und Kindergarten bauen zu wollen. Letztlich scheiterte der Plan aber an einer fehlenden Einigung mit der Autobahnbetreibergesellschaft Asfinag wegen einer Zufahrt: "Eigentlich blöd, das wäre ein optimales Grundstück gewesen, nicht nur für Amt und Saal, auch für andere Möglichkeiten", sagt Holztrattner im TN-Gespräch. "Aber was mache ich mit einem Grundstück, bei ...