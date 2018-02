Neue Pächter fürs Halleinerhaus

Das Halleinerhaus (Halleinerhütte) der Naturfreunde auf dem Spumberg in Adnet hat neue Pächter. Gerhard Dollberger und Birgit Jedinger wollen Bewährtes fortsetzen und nur Kleinigkeiten verändern.

Noch am Dienstag waren die Vorpächter Helga Bacher und Markus Rehrl im Einsatz, diesen Donnerstag übernehmen bereits Birgit Jedinger und Gerhard Dollberger. "Wir werden zwar ein paar Tage zuhaben, um uns einzurichten. Spätestens am Montagabend haben wir dann aber wieder ganz offiziell geöffnet", sagt Gerhard Dollberger.

Der gebürtige Niederösterreicher aus Purkersdorf hat zusammen mit seiner Lebensgefährtin Birgit Jedinger Anfang des Jahres eher kurzfristig beschlossen, das Halleinerhaus als Pächter zu übernehmen. "Wir wollten zuerst eine Hütte auf dem Großglockner pachten. Weil daraus nichts wurde, hat uns unser Bierlieferant, der auch die Halleinerhütte beliefert, mitgeteilt, dass diese auch zu pachten ist. Wir haben uns das angeschaut und uns schnell wohlgefühlt", erzählt das Paar.

So sei das Haus dank des Engagements der Naturfreunde auf dem neuesten Stand. "Auch unsere Vorpächter haben über fünf Jahre lang sehr gut gearbeitet. Wir müssen hier nichts neu erfinden", sagt Dollberger. Ähnlich sieht man das bei den Naturfreunden, die im TN-Gespräch das "besondere Engagement und die Freundlichkeit" der Vorpächter hervorheben.

Das Gesprächsklima dürfte aber auch mit den neuen Pächtern stimmen. "Sie haben uns gesagt, wir können auf der Halleinerhütte in Pension gehen", lacht Dollberger, der heuer seinen 43. Geburtstag feiert.

Auf der Hütte kennengelernt

Diesen Winter hat er - genauso wie Birgit Jedinger - als Saisonkraft auf der Bürglalm in Dienten verbracht. Davor arbeiteten beide auf Franz's Hütte auf dem Zwölferhorn. "Dort haben wir uns auch kennengelernt", erzählt Jedinger. Die 37-jährige Oberösterreicherin aus dem Bezirk Grieskirchen hat insgesamt neun Jahre auf der Bürglalm gearbeitet und wollte "eigentlich wieder auf einen Berg".

"Die Halleinerhütte ist jetzt ein Zwischending. Ich hab's nicht weit auf den Berg und Gerhard hat die von ihm gewünschte leichte Erreichbarkeit mit dem Auto."

Klar war für beide, dass sie weg von der Saisonarbeit und zurück in die Selbstständigkeit wollten. "Wir haben bereits zwei Jahre lang in Unterach am Mondsee einen Gasthof betrieben. Weil wir nur Pächter waren und die Besitzerin nichts mehr investieren wollte, haben wir das aufgegeben", schildert Dollberger.

30 Betten stehen bereit

Grundlegendes wird sich auf der Halleinerhütte mit den "Neuen" nicht ändern: Ruhetag bleibt der Mittwoch, am Abend wird mindestens bis 20 Uhr geöffnet sein. 30 Betten stehen für Übernachtungen bereit. "Kleinere Änderungen wird es an der Speisekarte geben", so Dollberger. "Wir haben Ideen, wissen aber noch nicht, ob uns das aufgeht."