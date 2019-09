Auch Investitionen am Dürrnberg sowie die Übersiedlung des Biomarkts hat die Halleiner Gemeindevertretung kürzlich in einer Sondersitzung besiegelt.

In einer eigenen Sondersitzung hat die Halleiner Stadtgemeindevertretung am Mittwoch vergangener Woche noch einige wichtige Punkte vorangebracht - allen voran nötige Investitionen bei den Zinkenliften am Dürrnberg: Hier wurde einstimmig beschlossen, die defekten Schneelanzen und -kanonen sowie Schneileitungen zu erneuern ...