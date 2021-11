Neue perfide Betrugsmasche via WhatsApp: Bande ergaunerte bereits 130.000 Euro

Bei der Salzburger Staatsanwaltschaft ist ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen zahlreiche Beschuldigte anhängig. Es geht um eine relativ neue, dreiste Betrugsform via WhatsApp - (bereits) 86 Personen aus ganz Österreich erstatteten Anzeige, drei Dutzend von ihnen wurde tatsächlich um jeweils einen vierstelligen Geldbetrag geprellt.

Die neue perfide Betrugsmasche via WhatsApp kursiert sei September in ganz Österreich, die Täter agieren arbeitsteilig, es steht wohl ein internationales Netzwerk dahinter: Zahlreiche Frauen erhielten in den vergangenen Wochen über den Messengerdienst WhatsApp folgende, von Betrügern stammende Textnachrichten aufs Handy: "Hallo Mama, mein Telefon hat einen Wasserschaden erlitten, das ist jetzt meine neue Nummer". Teils lautete der Text auch so: "Hallo Mama, mein Telefon ging mit in die Waschmaschine, das ist meine neue Nummer."

Die Täter suggerieren ...