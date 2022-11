Neue Pferdeställe und Werkstätten für Landwirtschaftsschule in Oberalm

Das Land Salzburg investiert 12,1 Millionen Euro in die Landwirtschaftsschule Winklhof in Oberalm. Die Pferdewirtschaft rückt an die Schule heran.

SN/lmz/neumayr/hofer Auch die Reithalle wird neu gebaut. Von links: die Schülerinnen Marika Staub und Eva Sophia Lassacher mit Haflinger Holly, Landesrat Josef Schwaiger, Direktor Georg Springl und Sophie Huber mit dem schwarzen Lipizzaner Conversano.