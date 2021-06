Neue Pflegedirektorin von Salzburger Privatklinik war zwei Mal bei Olympia

Birgit Zellner ist ab 1. Juni die neue Pflegedirektorin der Privatklinik Wehrle-Diakonissen. Die Salzburgerin war früher im Judo-Spitzensport tätig.

Mit 1. Juni bekommt die Privatklinik Wehrle-Diakonissen eine neue Pflegedirektorin. Die gebürtige Salzburgerin Birgit Zellner ist bereits seit 16 Jahren für die Klinik tätig. Davor war sie im Spitzensport aktiv und konnte sich im Judo zwei Mal für die Olympischen Spiele qualifizieren. Im Jahr 1999 erlangte sie dann das Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege.

Nach Abschluss unterschiedlicher Weiterbildungen im mittleren Pflegemanagement nahm Birgit Zellner 2020 ein berufsbegleitendes Studium für Health Care Management an der Universität Krems auf. In ihrer neuen Funktion folgt sie der langjährigen Pflegedirektorin Waltraud Brandstätter nach, die in den Ruhestand ging.