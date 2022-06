Neue Photovoltaikanlage fürs Schuldach: HBLA-Schüler in Salzburg packen selbst an

Die Schüler der HBLA-Ursprung in Elixhausen setzten einen wichtigen Schritt in Sachen Ökologisierung. In Eigenregie haben sie die Engergieleistung auf dem Schuldach verdoppelt.

Die Schülerinnen und Schüler der Salzburger Schule HBLA Ursprung haben - quasi in Eigenregie - einen wichtigen Schritt in Sachen Ökologisierung gesetzt. Im Rahmen des Freifachs Ressourcenmanagement und Erneuerbare Energien erweiterten sie die Photovoltaikanlage der Lehranstalt in Elixhausen und erledigten dabei praktisch alle Arbeiten selbst. Sie montierten die Solarmodule auf dem Dach, verlegten Leitungen und programmierten die Software für Wechselrichter und Batteriespeicher. Unterstützung kam von Firmen aus der Branche und der Region.

"Wir haben unsere bestehende PV-Anlage von fünf auf zehn Kilowattpeak Leistung erweitert. Die 16 neuen Module liefern künftig rund 5.000 Kilowattstunden Energie pro Jahr, damit können wir schon die hauseigene Schulwerkstatt sowie die Metzgerei im Lehrbetrieb mit Solarstrom versorgen", erklärt Konrad Steiner, Lehrer und Leiter des Projekts an der HBLA Ursprung. Neben dem wichtigen Aspekt der Nachhaltigkeit und einer geschätzten Stromkostenersparnis von 1.000 Euro im Jahr ist die Anlage für den praktischen Unterricht von großem Wert. "Die Schüler lernen viel über Themen wie Wechselrichter, und Batterietechnik, optimiertes Lade- bzw. Energielastmanagement", so Steiner.

Bei der Realisierung des Unterrichtsprojektes gab es Unterstützung einiger Unternehmen. Die oberösterreichische Firma Fronius stellte einen Wechselrichter und Smartmeter zur Verfügung, die Kärntner Firma Sonnenkraft lieferte die 16 Solarmodule. Die Aluminium-Unterkonstruktion gab es von Alumero aus Seeham, das Unternehmen Sonepar unterstützte bei der Planung und Beschaffung, die Elektrotechniker der Firma Dürnberger aus Seeham standen den Schülerinnen und Schülern mit Rat und Tat zur Seite.



"Wollen unsere Zukunft aktiv gestalten"

"Es ist eine tolle Erfahrung, an diesem wichtigen ökologischen Schritt der Schule maßgeblich beteiligt zu sein. Zudem war es interessant und lehrreich, eine solche Anlage selbst aufzubauen und in Betrieb zu nehmen", sagt Schülerin Ulrike Zwinger. "Für meine Generation ist die Entwicklung in Richtung Erneuerbare Energien ein zentrales Thema in der Gestaltung unserer Zukunft, und deshalb ist es etwas Besonderes, bei einem solchen Projekt aktiv dabei zu sein. Zudem freuen wir uns im Unterricht auf weitere physikalische Experimente rund um die PV-Anlage, wie beispielsweise Versuche mit verschieden starken Beschattungen und die Messung deren Auswirkungen auf die Leistung des Systems."