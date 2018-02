Neue Polizisten für Salzburg sind gefragt

Die Ankündigung der Bundesregierung, die Polizei personell aufzustocken, wurde in Salzburg mit Interesse vernommen. Die Polizeischule plant schon länger eine Erweiterung der Kapazitäten.

Für Birgit Hettegger ist im Alter von 35 Jahren klar: Sie wird Polizistin. Die Mutter eines 13-jährigen Sohnes absolviert seit dem vergangenen Juni die Polizeischule in Großgmain. Zuvor war sie mehrere Jahre im Gesundheitsbereich tätig. Den Polizeidienst habe sie schon längere Zeit ins Auge gefasst, sagt Birgit Hettegger. "Wenn man zur Polizei geht, muss man das ja auch wirklich wollen. Jetzt ist es auch familiär bei mir endlich möglich. Mein Sohn ist schon etwas älter und mein Mann macht auch Wechseldienste." Die ersten Ausbildungsmonate seien anspruchsvoll gewesen, sagt die 35-Jährige. "Aber das soll ja auch so sein, wenn man bedenkt, in welchem Gebiet wir tätig sind."