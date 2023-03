Neue Primaria im Klinikum Schwarzach: "Entscheide gerne schnell"

Anna Rab ist die erste Frau, die im Klinikum Schwarzach zur Abteilungsleitung bestellt wurde. Die Notfallmedizin liegt ihr im Blut, sagt sie.

Die erste Orientierung in dem verwinkelten Bau hat Anna Rab an ihrem ersten Arbeitstag schon abgeschlossen. "Ich weiß schon, wo ich mir ein Wurstsemmerl kaufen kann", sagt die neue Primaria für Innere Medizin I im Klinikum Schwarzach. Lang wird sich die 55-jährige Medizinerin nicht mit solchen Nebensächlichkeiten aufhalten. Am Donnerstag geht es für sie schon ins Herzkatheterlabor, um dort die neuen Kolleginnen und Kollegen zu schulen. "Wir haben in diesem Bereich großen Nachholbedarf", sagt Rab.

Es ist einer ...