Neue Räumlichkeiten für Hausärztin in Oberalm gefunden

Mit Jahresbeginn hat die Allgemeinmedizinerin Mirella Mainoni die Oberalmer Hausarztpraxis von Peter Lengauer übernommen. Der verabschiedete sich nach über 40 Jahren in den Ruhestand.

Anfang 2020 soll die neue Hausärztin in die Räumlichkeiten der Bernhard R. Moser Fotography GmbH und der Agentur Werbezeit an der Halleiner Landesstraße übersiedeln. Die Firmen ziehen ins Obergeschoß, für die Ärztin stehen 200 m22 im Erdgeschoß zur Verfügung. "Die Vertragsverhandlungen sind in der Endphase", sagt Bürgermeister Gerald Dürnberger (SPÖ). Sobald der Mietvertrag unter Dach und Fach sei, werde die Gemeinde die Kosten für die Einrichtung der Ordination übernehmen.

"Damit konnte der Weiterbestand einer allgemeinmedizinischen Versorgung für Oberalm in die Wege geleitet werden", betonen Dürnberger und Vzbgm. Hans-Jörg Haslauer (ÖVP).

Kritik kommt vonseiten der Oberalmer FPÖ. "Unsere Bemühungen, eine für die Gemeinde kostenneutrale Lösung zu finden und die ärztliche Versorgung vor Ort zu sichern, scheinen unerwünscht", sagt FPÖ-Bürgermeisterkandidat Anton Zuckerstätter. Er schlägt einen Anbau an das alte Gemeindegebäude vor. Was Dürnberger als "mit dem bestehenden Bebauungsplan nicht vereinbar" ablehnt. Den Bebauungsplan so zu ändern, dass Zuckerstätters Vorschlag umgesetzt werden könnte, würde laut Dürnberger ein dreiviertel Jahr dauern. Ein unabhängiger Bausachverständiger sei außerdem zum Ergebnis gekommen, dass das jetzt ausgewählte Objekt das günstigste sei.