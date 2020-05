Das Sheraton Grand Salzburg hat einen neuen Hoteldirektor: Oliver Sturmayr (41) ist der neue Generaldirektor des Fünf-Sterne-Hauses. Der Salzburger schloss sich 2005 den "One&Only Resorts" an, wo er neun …

Chronik

In 58 Österreichischen Orten setzten am Freitag Aktivisten der "Fridays for Future"-Bewegung mit einem "Schildermeer" ein Zeichen für mehr finanzielle Mittel zum Klimaschutz.