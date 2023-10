Neue Schilder machen Aigner Pfarre demnächst sichtbarer

Die Zeit des Suchens ist vorbei. Drei neue Schilder weisen bald den Weg.

Die Zeiten, in denen man fehlgeleitet auf einem Feldweg statt in der Aigner Pfarre landete, sind vorbei. Auch Diakon Dino Bachmaier hatte bei Dienstbeginn 2021 einige Schwierigkeiten, die Stadtpfarre zu finden. "Ich bin, fehlgeleitet vom Navi, auf einer Schotterstraße gestanden", erzählt Bachmaier amüsiert. Vielen der Besucherinnen und Besucher der Pfarre ging es ähnlich.

Bibliotheksleiterin und Pfarrmitarbeiterin Beatrix Rigger bemühte sich seit Längerem um eine Beschilderung. Auch für die öffentliche Bibliothek, die viele nicht kennen. Diese fasst über 9000 Medien mit Büchern, DVDs und Spielen. Für eine kürzlich stattgefundene Veranstaltung brachte sie an der Ecke Josef-Kainz-Straße, Revertera-Allee und Reinholdgasse einen Wegweiser an und bastelte als Gag auch einen für die Pfarrkirche und den Diakon. "Das war gar nicht so einfach, dass die Überraschung gelang", erzählt Rigger belustigt, denn alle Bibliothekarinnen wussten Bescheid.

Mit zwei neuen Schildern für die Bibliothek in Grün und einem neuen Pfarrkirchenschild in Braun soll nun Abhilfe geschaffen werden. Dabei war die Genehmigung nicht einfach. Anfänglich wurde sie von der Stadt abgelehnt. "Wir haben dann noch mal nachgefragt und jetzt wurde es genehmigt", erzählt Rigger. Bis zur Umsetzung dauere es noch, da die Finanzierung geregelt werden müsse. "Das Lustige und Skurrile ist, dass wir dachten, das wird gezahlt." Stattdessen wird die Aufstellungsfläche von der Stadt vermietet und die Herstellungskosten sind selbst zu tragen. "Das sind mit drei Schildern, der Montage und der Schildrohrverlängerung 900 Euro." Bachmaier und Rigger freuen sich jedoch, dass die Pfarrkirche und die Bibliothek in Zukunft leichter gefunden werden können.