Neue Signalanlage warnt in der Stadt Salzburg Rechtsabbieger vor Radler

Nach tödlichem Unfall an der Kreuzung Breitenfelderstraße mit der Vogelweiderstraße wurde nach einer Lösung gesucht.

Eine neue Warnanlage für Lkw-Lenker sowie Radfahrer ist kürzlich an der Kreuzung Breitenfelderstraße mit der Vogelweiderstraße installiert worden. Neben der Ampel soll die quadratische Tafel (siehe Bild unten) aufblinken, wenn sich ein Radfahrer der Kreuzung nähert. Damit soll ein Lastwagenfahrer, der nach rechts in die Vogelweiderstraße stadtauswärts lenken will, gewarnt werden, da sich der Zweiradfahrer in seinem toten Winkel befinden könnte.

Anlass für diese Warnanlage, die erstmals in der Stadt Salzburg montiert wurde, war ein tödlicher Radunfall an dieser Stelle. Die städtische Dienststelle für Verkehrssteuerungsanlagen habe diese technische Lösung entwickelt. Die Warntafel werde durch eine im Fahrradstreifen verlegte Induktionsschleife ausgelöst, so die Baustadträtin Martina Berthold. Die Stadt werde den Betrieb in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit evaluieren und die Ergebnisse dann präsentieren.

Bei einem SN-Lokalaugenschein am Freitagvormittag zeigte sich jedoch, dass bei strahlendem Sonnenlicht das Blinken der kleinen LED-Lampen auf der Tafel nicht zu erkennen ist.