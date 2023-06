Neue Spezial-Sprechstunde für Bluter-Patienten am Uniklinikum Salzburg

Rund 1.000 Personen leiden in Österreich an Hämophilie und sind damit das, was im Volksmund "Bluter" genannt wird. An den Salzburger Landeskliniken kann Betroffenen nun besser geholfen werden.

BILD: SN/SALK/WOLFGANG FÜRWEGER Assoc. Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD und Dr. Sandro Wagner bei der Untersuchung eines Hämophilie-Patienten.