Neue Strecke für Mountainbiker im Großarltal

Mountainbiker können im Großarltal nun von der Bergstation der Panoramabahn rund zehn Kilometer und 1000 Höhenmeter in einem abfahren. Die neue, zweite Teilstrecke des Singletrails wurde am Dienstag in Betrieb genommen. Bereits vor zwei Jahren war der Singletrail I mit 3,3 Kilometern und 430 Höhenmetern eröffnet worden. Das Großarltal investiert 200.000 Euro in das Bikeangebot.

Die Bergfahrt erfolgt mit der Panoramabahn mit eigens für den Radtransport angefertigtem Gehänge. Die Planung und Umsetzung des Trails geschah im Auftrag des Tourismusverbandes durch die Österreichischen Bundesforste gemeinsam mit der Firma Team-Works und den betroffenen Grundbesitzern. Der Trail ist bis 29. September täglich außer Montag in Betrieb, danach bis Ende Oktober Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag.

Bis Mitte September sollen auch noch alle Mountainbikestrecken zu den Almen im Großarltal gemäß dem Salzburger Mountainbikekonzept neu und übersichtlich beschildert werden. Wöchentlich werden 10 geführte Mountainbiketouren angeboten.





Quelle: SN