Neue Studie untersucht: Sterben Dialekte aus?

Sprechen Sie noch Tennengauerisch? - so werden oft Quizfragen betitelt. Fakt ist: Die Dialekte verändern sich. Die Universität Salzburg erforscht, wie stark.

Dominik Wallner erhebt Dialekte in Salzburg.

Welche Dialekte gibt es in Österreich? Das wurde zuletzt vor gut 100 Jahren vollständig erhoben. Der Sprachwissenschafter Georg Wenker ließ damals einen Fragebogen an 50.000 Schulstandorte im Deutschen Kaiserreich und den benachbarten Ländern verschicken - in Kurrentschrift. Dieser wurde dann von den dortigen Lehrern ausgefüllt und zurückgeschickt.

Im Rahmen des Forschungsprojekts "Deutsch in Österreich" werden diese Daten aktualisiert. Einer der Beteiligten ist der Germanist Dominik Wallner. "Ich fahre zu den Menschen nach Hause und stelle ihnen verschiedene Fragen ...