Neue Technologie: Patient im Klinikum Schwarzach bekam Bonebridge-Hörimplantat

Einem 44-Jährigen aus Bad Gastein wurde in der HNO-Abteilung ein neuartiges, besonders kleines Implantat eingesetzt.

Clemens Huber, Primar der HNO-Abteilung in Schwarzach, mit Patient Knafelj Alen aus Bad Gastein.

Ärzte im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach haben ein neues Implantat eingesetzt, um bei einem 44-jährigen Patienten das Hörvermögen auf dem linken Ohr deutlich zu verbessern. Der Mann litt seit seiner Geburt wegen eines fehlenden Gehörgangs an einer hochgradigen Hörstörung. Nun könne er insbesondere Sprache wieder sehr gut verstehen, was seine Lebensqualität deutlich verbessere, heißt es vonseiten des Klinikums.

Implantat Bonebridge wandelt Schallwellen in Vibrationen um

Das neue Knochenleitungsimplantat mit dem Namen Bonebridge liege direkt unter der Haut, sagt Clemens Huber, Primar der HNO-Abteilung im Klinikum Schwarzach. "Es wandelt Schallinformationen in Vibrationen um und sendet diese über den Schädelknochen direkt an das Innenohr." Der Arzt setzte das Implantat der Tiroler Herstellerfirma MED-EL dem Pongauer Patienten im Rahmen einer minimalinvasiven Operation ein. Der Patient zeigt sich vom Ergebnis begeistert: "Ich habe mein linkes Ohr trotz funktionierenden Innenohrs zum Sprachverstehen nie richtig benutzen können, musste mich bei Unterhaltungen immer auf die andere Seite drehen. Jetzt hat sich mein Sprachverständnis signifikant verbessert, ich bin überglücklich."

Große technische Fortschritte bei Hörimplantaten

Die technische Entwicklung bei Hörimplantaten habe in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht, sagt Primar Clemens Huber. Die Geräte seien deutlich kleiner, die Klangqualität besser. "Mit dem neuen, hier verwendeten Knochenleitungsimplantat, das komplett unter der Haut sitzt, ist es möglich, eine Störung der Schallübertragung gut zu kompensieren. Patienten, deren Innenohr noch gut funktioniert, können damit sehr gut versorgt werden." Die Vorteile lägen in einer kurzen Operationszeit mit überschaubarem Risiko sowie einem naturnahen Hörerlebnis. Die Dauer des Eingriffs liege bei einer Stunde.

Künftig drei bis fünf Patienten pro Jahr

Im konkreten Fall habe es sich um ein seltenes Krankheitsbild gehandelt. Es gebe aber eine Reihe von anderen Einsatzmöglichkeit für das Bonebridge-Implantat. Clemens Huber rechnet im Klinikum Schwarzach mit jährlich drei bis fünf Patienten.