Neue Tourismus-Chefin: "Mit der Zeit gehen"

Christine Schönhuber ist neue Tourismus-Chefin.

Deutsche besetzen Spitzenpositionen am Flughafen, in der Universität, den Landeskliniken und den Festspielen. Nun übernimmt mit Christine Schönhuber auch den Salzburger Städtetourismus eine Frau aus Reichenhall. Die 44-Jährige folgt Bert Brugger als Chefin der TSG (Tourismus Salzburg Gesellschaft) nach.

Redaktion: Welche Erklärung haben Sie für die hohe Dichte an Deutschen in Salzburger Führungsfunktionen?Schönhuber: Na, Deutschland ist halt auch zehn Mal so groß und Österreich ein begehrter Wohnort. Für mich, aus Reichenhall stammend, war Salzburg aber seit jeher mehr ...