Neue Trainer fix: Annaberg setzt wieder auf die Meistertrainer

Gerald Oberthaler und Rochus Wieser führten in die 1. Klasse. Nun kehren sie als Trainer zurück. Zuvor geht die Herbstsaison aber in die Verlängerung.

Die Annaberger orientieren sich in der 1. Klasse Süd nach oben.

Mit dem Meistertitel in der 2. Klasse Süd haben sich Gerald Oberthaler und Rochus Wieser im Sommer 2022 als Annabergs Trainer verabschiedet. Weil Nachfolger Aleksandar Cokic nun im Winter nach St. Koloman wechselt, holt der Verein, der ausnahmslos auf einheimische Spieler setzt, das Duo nun zurück. "Unsere Meistertrainer sind für uns die Wunschlösung. Wir kennen sie gut und starten mit ihnen voller Elan ins Frühjahr", sagt Sektionsleiter Michael Buchegger, der sich im oberen Tabellendrittel der 1. Klasse Süd etablieren will.

Zuvor muss sich Annaberg weiter von den Abstiegsrängen absetzen und hat da wohl im Herbst noch Extraschichten einzulegen. Das am Wochenende abgesagte Spiel in Großarl ist nun für 18. November angesetzt. Eine Woche vorher, am Samstag (14 Uhr), empfängt der Tabellenelfte die direkt dahinter liegende Saalfelden 1b. Mit einem Sieg würde der Vorsprung auf beruhigende zwölf Punkte anwachsen. Noch-Trainer Cokic sagt: "Wir wollen einen positiven Heimabschluss, werden alles geben und den Gegner nicht unterschätzen."

Dass seine Amtszeit danach noch eine Woche andauert, stört ihn nicht. "Ich freue mich über jeden Tag in Annaberg", sagt Cokic, der aber betont: "Die Saison ist lang. Dass wir in der 1. Klasse mehr Spiele haben als die Salzburg-Ligisten, ist Wahnsinn."