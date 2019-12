Neue Tribüne für Mariapfarrer

Rund 1500 freiwillige Helferstunden ermöglichten den Bau. Die Fertigstellung erfolgt im April 2020.

Voller Vorfreude startet man in Mariapfarr in das neue Jahr. In der Sunnseit'n-Arena entsteht seit dem Herbst eine neue Tribüne. Insgesamt gab es 169 Helferschichten. Das ergibt rund 1500 freiwillige Stunden der Mitglieder. Die Bauarbeiten werden im April abgeschlossen. Ab dann finden dort auch wieder die Heimspiele der Fußballmannschaften statt. Bis dahin weicht die Kampfmannschaft - wie im Herbst - auf die Anlage des USC Ramingstein aus.

Die Investitionssumme beträgt rund 250.000 Euro. Die Eröffnung wird am 4. und 5. Juli mit einem großen Fest gefeiert.

Obmann Horst Seifter: "Mitte der 70er-Jahre wurde der Sportplatz eingeweiht. Die bisherige Tribüne wurde zwar laufend adaptiert, war aber nicht mehr zeitgemäß. Der Hang ist in Bewegung, wodurch die Bänke jedes Jahr neu auszurichten waren. Wir sind stolz auf unsere durchgehenden Nachwuchsabteilungen im Fußball. Wir wollen unserer Jugend damit eine zeitgemäße Infrastruktur bieten und diese langfristig sichern. Dies soll Impuls und Motivation für die Fortsetzung der erfolgreichen Nachwuchsarbeit sein."

Baustart war im Herbst 2019. Mit der Errichtung ging es dem Sportverein vor allem auch um die Stärkung der Verbindung von Fußballplatz und Schwimmbad. Dafür wurde jetzt eine zentrale Verbindungsstiege errichtet. Sanitäranlagen und Kabinen wurden im Jahr 2000 saniert.

Der USC Mariapfarr-Weißpriach wurde 1949 gegründet. Mit über 1350 Mitgliedern ist der Verein der mit Abstand größte Sportverein im Lungau und auch einer der größten in Salzburg.

Im Sommer wurde Göriach in den Verein integriert. Geleitet von einem zwölfköpfigen Vorstandsteam, ist der Verein in drei großen Sektionen organisiert. Neben Fußball und Ski alpin vereint die Sektion Ausdauer mehrere Sportarten und ist Servicestelle für Ausdauersportler. Bgm. Andreas Kaiser (ÖVP): "Der Sportverein ist eine sehr wichtige Institution bei uns im Ort. Es wird ausgezeichnete Nachwuchsarbeit geleistet. Das war auch mit der Grund für die finanzielle Unterstützung des Landes Salzburg und der Gemeinde."