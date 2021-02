Neue Unternehmer fallen durch das Hilfsnetz

Für Coronahilfen muss man zum Teil Umsätze vor dem 16. September nachweisen. Pech, wenn das Unternehmen erst danach gegründet wurde.

Im Herbst sind Daria und Georg Stradner mit ihren drei und fünf Jahre alten Söhnen von Tirol nach Bruck übersiedelt, um sich einen Wunsch zu erfüllen. Georg war lange Hoteldirektor in Igls, seine Frau Rezeptionschefin. Sie wollten sich selbstständig machen. Der Zeitpunkt schien günstig, weil die Kinder noch nicht in der Schule sind. Als das Hotel Lukasmayr in Bruck direkt an der Salzach und bei Kilometer Null der Glocknerstraße zur Verpachtung stand, griffen sie zu. Dann kam Corona.

