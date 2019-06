Neue Vorsitzende für den jungen Glauben

Die Katholische Jugend Salzburg hat einen neuen Vorstand. Eine der drei neu gewählten ehrenamtlichen Vorsitzenden ist die 20-jährige Tennengauerin Lena Pilz.

Hallein. Während der Salzburger Philipp Blühtl bereits zum dritten Mal zum Vorsitzenden der Katholischen Jugend Salzburg (KJ) gewählt wurde, ist es für Lena Pilz eine Premiere. Die 20-jährige Oberalmerin komplettiert mit der Salzburgerin Andrea Schmid den Dreiervorsitz der kirchlichen Nachwuchsorganisation. Zusammen mit acht ebenfalls gewählten ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern wird das Trio in der kommenden Funktionsperiode die Geschicke der Katholischen Jugend Salzburg lenken.

"Es gibt ihn, den jungen, gelebten Glauben"

In den Vorstand gewählt wurde die Tennengauerin am vergangenen Wochenende im Rahmen des KJ-Jugendtags im Bildungszentrum St. Virgil in Salzburg. Pilz studiert in Salzburg Mathematik und Spanisch auf Lehramt und engagiert sich nebenbei in der kirchlichen Jugendarbeit. Im Vorsitz der KJ Salzburg habe sie nun die Möglichkeit, die inhaltliche und strukturelle Arbeit mitzubestimmen und an einer jugendgerechten Kirche an vorderster Front mitzuarbeiten.

Passend zum Motto "Check-in KJ" beim Jugendforum sagt Pilz: "Es gibt ihn doch, den jungen, gelebten Glauben. Beim KJ-Flug in die Zukunft möchte ich Teil der Crew sein und jungen Menschen zeigen, dass Kirche lebendig und vielfältig ist. Ich freue mich, gemeinsam mit anderen jungen Menschen unsere Überzeugungen und Werte in die Welt zu tragen, diese spürbar zu leben und uns für andere Menschen und eine zukunftsfähige Kirche einzusetzen."

Junge Menschen zum Sprechen und Schreiben inspirieren

Neben dem formellen Sitzungsteil gab es beim KJ-Jugendforum einen Workshop mit dem Schweizer Jugendbuchautor Stephan Sigg. Er lud die Teilnehmer zum Mitdenken und Mitmachen zum Thema "Spirituelle Sprachexperimente" ein.

Gemeinsam mit ihren Kollegen beschäftigte sich auch Lena Pilz mit der Frage, wie junge Menschen zum Sprechen bzw. zum Schreiben inspiriert werden können - etwa mit Begriffen wie "Selfie", "Powerbank" oder "App". "Es geht um Schreiben ohne Kopfzerbrechen und das Verfassen von authentischen Texten und Gebeten, um sich von allem, was einen heute beschäftigt, zu befreien", betont Autor Sigg. Den Teilnehmern gab der Experte auch Tipps für das Schreiben von jugendgerechten Texten und Gebeten, die bei jungen Menschen "etwas auslösen" sollen.

