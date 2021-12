Neue Wege ergänzend zur Pflege - Dialogveranstaltung in Neukirchen

Die demografische Entwicklung - mehr alte Leute, weniger Junge - erfordert ein Umdenken.

So, wie sich die Situation im Pflegebereich jetzt darstellt, wird sie für die Zukunft nicht genügen - darin waren sich die Teilnehmer einer Dialogveranstaltung in Neukirchen einig.

Das durchaus vorhandene und professionelle Pflegeangebot stoße schon jetzt an seine Grenzen. Finanziell und vor allem auch personell.

Was also tun? Experte Thomas Diller verwies darauf, dass die Förderung der Gesundheitskompetenz eine wichtige Aufgabe sei. Georgia Winkler-Pletzer - Geschäftsführerin vom Regionalverband Oberpinzgau und von der Leaderregion Nationalpark Hohe Tauern - stieß in dasselbe Horn: "Es geht darum, bereits viel früher anzusetzen und die Lebensphase ab 50 plus zu beachten."

Mehr Fokus auf Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz

Als konkrete und niederschwellige Möglichkeit nannte sie die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Damit die Menschen länger gesund bleiben. Grundsätzlich gehe es aktuell darum, für das Thema zu sensibilisieren. Und geplant sei, die Ergebnisse dieser Veranstaltungsreihe in die Entwicklung der Region einfließen zu lassen. "Wir wollen uns nicht nur auf mögliche Impulse und Projekte von außerhalb verlassen, sondern direkt in der Region aktiv werden", meinte Winkler-Pletzer.





Freiwilligenarbeit von fitten Pensionisten?

Thematisiert wurde jedenfalls auch die Freiwilligenarbeit, die zusätzlich zu professionellen Diensten mehr als bisher gefragt sein wird. Darin stecke viel Potenzial.

Vor allem fitte Pensionisten, die "wieder mehr zeitliche Ressourcen haben", sollen hinkünftig angesprochen werden. "Freilich so, dass sie ihre jeweiligen Fähigkeiten einbringen können und auch selber davon profitieren", führte die RVO-Geschäftsführerin aus.



Thomas Diller erklärte zum Abschluss, was mit einer "umsorgenden Haltung" gemeint sei: "Mit älteren und alten Menschen eine Gemeinschaft aufzubauen, die ihre Ressourcen und Potenziale im Blick hat. Alte Menschen sollen so gestärkt werden, dass sie für sich sorgen können und die Kontrolle über ihre Lebensumstände haben. Dazu braucht es auch außerfamiliäre Netzwerke sowie eine professionelle Stütze und professionelle Versorgungsleistungen."





Gastgeber war der Kulturverein Tauriska

"Neue Wege der Unterstützung im Alter - Umsorgende Gemeinschaft" - so lautete der Titel der Veranstaltung, die am 10. November im Kammerlanderstall stattgefunden hat. Die Organisatoren Susanna Vötter-Dankl und Christian Vötter von Tauriska hatten Fachleute aus der Pflege, einen Gesundheitsförderungsexperten sowie Vertreter des Regionalverbandes Oberpinzgau eingeladen.



Entwickungsstrategie der Leaderregion Nationalpark Hohe Tauern

Die Erkenntnisse aus dieser Veranstaltungsreihe - weitere Treffen sollen folgen - werden unter anderem in die Entwicklungsstrategie der Leaderregion NP Hohe Tauern einfließen. Diese ist Basis der nächsten Förderperiode, in der EU-Gelder in die Region geholt werden.

Vorab-Workshops zu weiteren Themen mussten von November auf 25./26 Jänner 2022 verschoben werden.

Infos/Anmeldung: leader-pletzer@nationalparkregion.at