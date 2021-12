Neue "Zuhör-Aktion": Die Kirche wünscht sich Feedback

Bei einer neuen "Zuhör-Aktion " der Katholischen Aktion konnten Gläubige vergangene Woche ihre Erfahrungen, Sorgen und Vorschläge einbringen.

Kein wutschnaubendes Dampfablassen, sondern echte Sorge und konstruktive Vorschläge zur Zukunft der Kirche: Diese Bilanz der Zuhöraktion "Was Sie der Kirche schon immer sagen wollten" zieht die Präsidentin der Katholischen Aktion, Elisabeth Mayer. Die Aktion hat erstmals am Mittwoch, dem 8. Dezember, statt gefunden. Papst Franziskus hat die Bischöfe aller Diözesen weltweit aufgefordert, die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in ihren Diözesen zu erfragen: In Diskussionsgruppen und mit Fragebögen. Die Ergebnisse dieser Bischofssynode werden bei der großen Abschlusssynode 2023 in ...