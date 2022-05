Neueinsteiger erkocht sich zwei Falstaff-Gabeln

Mit zwei Gabeln im Restaurant-Guide Falstaff befindet sich der Strobler Dominik Edlinger am Wolfgangsee in guter Gesellschaft.

Zehn Betriebe in der Wolfgangseeregion wurden im neuen Falstaff-Restaurantführer mit zwei Gabeln ausgezeichnet. Mit jeweils 89 Punkten führen das Cortisen am See in St. Wolfgang, das Ledererhaus in St. Wolfgang und das Haus am Hang in St. Gilgen die Liste an.

Vier Betriebe in der Region erhöhten ihren Punkte-Stand vom Vorjahr und zählen damit zu den Aufsteigern im international anerkannten Restaurant- und Gasthof-Guide. Mit seinem "Atelier - Kulinarik und Kunst" erkochte sich Stefan Fischer diesmal eine zusätzliche Gabel ...