Neuer Anlauf für das Halleiner Stadtfest

Der Verein "Hallein feiert" möchte im nächsten Jahr wieder ein Stadtfest veranstalten. Erstmals soll zwei Tage lang gefeiert werden. Auch das Moonlight Shopping soll mit dabei sein. Die Politik zeigt Wohlwollen.

Nach zwei Jahren Pause könnte es 2019 wieder etwas werden mit einem Stadtfest für Hallein. Der Verein "Hallein feiert" hat der Stadtpolitik ein entsprechendes Veranstaltungskonzept vorgelegt. ÖVP und SPÖ signalisierten Anfang der Woche Zustimmung. Ein Beschluss könnte bereits diesen Donnerstag in der Gemeindevertretung fallen.

Die Eckpunkte des Konzepts: Erstmals soll das Stadtfest an zwei Tagen (28. und 29. Juni) stattfinden. Wie in früheren Jahren soll das Stadtfest den Abschluss der Halleiner Festwochen bilden. Ein möglicherweise gleichzeitig stattfindendes "Moonlight Shopping" am Freitag soll die Frequenz am ersten Tag steigern. "Wenn man diese drei starken Events koppelt, ergibt das ein Mega-Event für Hallein", sagt Sandra Wähner vom Verein "Hallein feiert". Rund 20 Vereine hat Wähner bereits mit im Boot. "Und das, obwohl es noch nicht einmal offiziell ist."

"Eine Entscheidung muss sehr bald fallen." Alexander Stangassinger, SPÖ Hallein

Allerdings stellt der Verein auch Bedingungen. So müsse garantiert sein, dass man das Stadtfest mindestens drei Jahre am Stück veranstalten dürfe. "Wir müssen wieder bei null anfangen. Wegen einem Mal tut sich den Aufwand niemand an", so Wähner. Die Subvention aus dem Stadtbudget soll von 4000 auf 6000 Euro steigen.

Aus dem bevorstehenden Wahlkampf soll das Thema Stadtfest herausgehalten werden. Der Verein hat sein Konzept und die Bewerbung als Veranstalter des Stadtfests vergangenen Freitag an sämtliche Gemeinderatsfraktionen gesandt. " Wir wollen, dass es einen Gemeinschaftsantrag mehrerer Parteien gibt. Sonst stehen wir nicht zur Verfügung", betont Wähner.

"Wichtig ist, dass wieder ein Stadtfest stattfindet." Maximilian Klappacher, ÖVP Hallein

Vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe am Montagabend zeigten sich sowohl ÖVP-Bürgermeisterkandidat Vizebgm. Maximilian Klappacher als auch SPÖ-Kandidat Vizebgm. Alexander Stangassinger dazu bereit, den Verein "Hallein feiert" wieder mit der Austragung des Stadtfests zu beauftragen. Eine Entscheidung müsse sehr bald fallen, betont Stangassinger. "Wir waren immer dafür, dass es ein Stadtfest geben soll. Wir werden die Bewerbung des Vereins massiv unterstützen." Klappacher: "Wichtig ist, dass es wieder stattfindet und möglichst viele Vereine und der Tourismusverband eingebunden sind." Die Entscheidung über die Vergabe des Stadtfests könne jederzeit in einer Gemeindevorstehungssitzung fallen.

Das bislang letzte Stadtfest im Jahr 2016 ist allen Beteiligten in schlechter Erinnerung. Der damals neu gegründete Verein Sudhaus musste das Fest innerhalb weniger Monate auf die Beine stellen, nachdem die Stadt dem Verein "Hallein feiert" keinen Auftrag mehr erteilt hatte. Die Folge: Wenige teilnehmende Vereine und - auch wegen des schlechten Wetters - noch weniger Besucher. Besonders strenge Sicherheitsüberprüfungen der Stadt trugen ihr Übriges zur Frustration der Veranstalter bei.