Die Ressortchefin sieht "ziemliches Durcheinander" und will handeln. Doch das Radwegebudget dürfte nicht mehr halten.

Das Radwegenetz in der Stadt Salzburg ist rund 190 Kilometer lang. Und gut frequentiert - allein bei der Zählstelle in der Imbergstraße werden an Spitzentagen bis zu 10.000 Radfahrer registriert. Künftig sollen es noch mehr werden: Radfahrer sollen bis 2025 ...