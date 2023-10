Neuer Bewohnerservice: "Wir sind für die Vorstadt da"

Der lang ersehnte Bewohnerservice in der E-Vorstadt hat eröffnet: Der Stadtteil muss sich seine Anlaufstelle nicht mehr mit Itzling teilen. Die Freude ist groß, trotz "schwerer Geburt".

Elisabethstraße 9, helle Räume, viele Pläne: Die E-Vorstadt hat seit vergangenem Mittwoch einen eigenen Bewohnerservice. Bis jetzt war für die Stadtteilbewohner der Itzlinger Standort Ansprechpartner. "Es ist wichtig, dass es einen fußläufigen Bewohnerservice gibt", freut sich Sozialstadträtin Andrea Brandner (SPÖ) über den Zuwachs.

Umsetzung trotz langer Blockade der ÖVP

Ihr Vorhaben sei zuerst auf stadtpolitischen Widerstand gestoßen. Als Gegenargument habe man den bestehenden Bewohnerservice in der Goethe-Siedlung genannt. "Die ÖVP hatte uns lange blockiert", so Brandner. Als Partner setzt die Stadt wieder auf das Diakoniewerk Salzburg, das mit dem neuen Standort insgesamt fünf der sieben Bewohnerservices betreut. "In der E-Vorstadt leben rund 7.200 Menschen. Es ist ein junger und großer Stadtteil. Dafür wollen wir ein offenes Haus sein", erklärt Sigrid Thor. Die Leiterin des Bewohnerservice in Itzling hat nun auch den Standort im Stadtteil mit der höchsten Bevölkerungsdichte unter ihre Fittiche genommen. Beruflich zur Seite stehen ihr zwei Frauen und ein Mann. An vier Tagen in der Woche können sich die Elisabeth-Vorstädter mit ihren Fragen bei ihnen melden. "Mit dem Diakoniewerk haben wir einen Partner, der im Stadtteil bereits vernetzt ist", so Patrick Pfeifenberger, Vorstand der Sozialabteilung. Für den bei manchen in Verruf geratenen Bahnhofsvorplatz angeht, hegt der Abteilungsvorstand im Bewohnerservice neue Hoffnung: "Bahnhofsvorplätze sind in vielen Städten ähnlich geprägt. Bei uns haben in der Debatte bis jetzt die Bewohner am wenigsten Gehör gefunden. Wir erhoffen uns jetzt eine Versachlichung der Lage."

Bewohnerservice als Anlaufstelle bei Konflikten und weiteres

Andreas Zwettler, BWS-Koordinator der Stadt, schließt sich dem an. Als Bewohnerservice könne man subjektive Wahrnehmungen in einen Sachkontext setzen. Die spielten nämlich laut Thorsten Bichler, dem Bereichsleiter für Soziale Arbeit bei der Caritas Salzburg, in der Bahnhofsdebatte eine große Rolle. "Wenn die Bewohner etwas sehen, können sie sich melden. So können wir verifizieren und Lösungen aufstellen", sagt auch Sozialstadträtin Brandner. Weil Bewohnerservicestellen soziale Seismografen seien, könne man Konflikte zudem frühzeitig erkennen, sagt Michael König, Geschäftsführer des Diakoniewerks Salzburg.

Die Bewohnerservices decken eine Bandbreite an Leistungen ab. Dazu zählen etwa die Vorbereitung für Behördengänge oder das Beantragen von Beihilfen. Vor einiger Zeit hatte die Stadt zudem den Verleih von Klimatickets und Elektrolastenrädern eingeführt. Die hätten großes Interesse und neue Zielgruppen nach sich gezogen. Auch was die Zielgruppe der Jugendlichen betrifft, sei für die Elisabethvorstadt ein Projekt in Planung.