Neuer Bräustübl-Pächter: In Kaltenhausen kocht bald ein Braumeister auf

Bräustübl-Pächter Hans Kreuzer übergibt mit Jahresende den Zapfhahn in Kaltenhausen an Gerhard Litzlbauer. Der bringt eine seltene, aber umso passendere Ausbildungskombination mit.

Es ist eine Kombination, wie sie in einem Bräustübl kaum besser sein könnte: Gerhard Litzlbauer ist nicht nur gelernter Koch, sondern auch Diplom-Biersommelier, Getränketechniker - und vor allem Braumeister. Er freue sich bereits auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Kaltenhauser Braumeister Martin Simion, sagt Litzlbauer im TN-Gespräch: "Wir kennen uns schon lang, über ihn kam auch der erste Kontakt nach Kaltenhausen zustande. Die Bierbranche in Österreich ist ja nicht so groß. Auch seinen Vorgänger Günther Seeleitner kannte ich."

...