Neuer Chef für 64 Salzburger Alpinpolizisten

Der Ex-Cobrabeamte Thomas Schwaiger (47) aus Dienten ist seit sechs Wochen der neue Leiter. Bei den Ausbildungskursen wird er teilnehmen.

13 Jahre lang war der 47-jährige Polizei-Major Thomas Schwaiger beim Einsatzkommando Cobra, ehe er nun die Leitung der Salzburger Alpinpolizei übernommen hat. "Als Pinzgauer, der in seiner Freizeit gerne Skitouren unternimmt, klettern geht und durch die Einsatzübungen bei der Cobra trainiert ist, freut es mich, nun diese Führungsaufgabe übernehmen zu dürfen", so Schwaiger. Unter seiner Leitung stehen derzeit 64 Alpinpolizisten, darunter drei Frauen, die wiederum in den Bezirken in alpine Einsatzgruppen organisiert sind.

"Wobei Alpinpolizist nicht gleich Alpinpolizist ...