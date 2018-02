Neuer Chef für den Weiserhof

Jetzt ist es fix. Mit 4. April übernimmt Julian Grössinger den Weiserhof in Schallmoos. In seiner Küche setzt er auf "Tiere von Kopf bis Fuß."

Kutteln, Nieren, Hirn - wer kocht sich das denn heutzutage noch zu Hause? Liebhaber von Innereien und seltenen Fleischteilen, für die man beim Zubereiten entweder ein besonderes handwerkliches Geschick oder eben viel Zeit braucht, dürfen sich freuen. Sie werden bald schon im Traditionsbetrieb Weiserhof fündig. Mit Anfang April übernimmt Julian Grössinger dort das Zepter. Der Salzburger Gastronom betreibt außerdem seit knapp einem Jahr das "Meat&Eat" im Andräviertel, seinen Heimatbetrieb nennt er die "Schöne Aussicht" am Heuberg - die hat er sechs Jahre lang betrieben und mittlerweile in die Hände der weiteren Familie übergeben. Dort oben wohnt er auch privat mit seiner Frau und zwei seiner drei Kinder - die Tochter studiert bereits in Wien.

Im Schallmooser Weiserhof will Grössinger die Linie des bisherigen Inhabers Roland Essl fortsetzen und ihn als klassisches Wirtshaus für jedermann mit den eingangs erwähnten Extravaganzen führen. Für die Mitarbeiter der umliegenden Unternehmen - Wifi, Salzburg AG, Porsche, Wirtschaftskammer, GKK, um nur ein paar zu nennen - wird es wie bisher ein Mittagsmenü geben - um 9,50 Euro für zwei Gänge. Grössinger wird für den neuen Betrieb zehn Mitarbeiter anheuern und geht davon aus, dass sich im Einkauf und Verkauf gewisse Synergien mit dem zweiten Unternehmen in nächster Nähe ergeben. Enttäuschen will der 42-Jährige aber auch die Vegetarier nicht. Auch sie kommen auf ihre Kosten. Und was macht der ehemalige Weiserhof-Wirt Essl? Der nimmt sich nach knapp 14 Jahren Weiserhof eine Auszeit, um später mit neuen Projekten durchzustarten.

Julian Grössinger im Wordrap

Den Weiserhof ... kenne ich von Geburt an, weil ich im Haus vis-à-vis, Weiserhofstraße 5, aufgewachsen bin und immer zum Bier holen geschickt wurde

Hier kaufe ich ein... hauptsächlich Produkte von heimischen Bauern, konkret dem Rauchenbichlgut und am Heuberg; die Getränke kommen von der Brau AG, ein Partner ist die Metzgerei Hauer in Lochen



Der Wein ... wir setzen im Prinzip auf vier Winzer: Franz Pichler, Jörg Bretz, Hans Schwarz und Franz Leopold