Neuer Corona-Hotspot in Hintersee

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in keinem Bundesland so hoch wie in Salzburg. In der kleinen Flachgauer Gemeinde Hintersee ist fast jeder Neunte infiziert.

SN/robert ratzer Die kleine Flachgauer Gemeinde Hintersee (im Bild der gleichnamige See) scheint sich zum neuen Corona-Hotspot in Salzburg entwickelt zu haben.