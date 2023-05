Neuer Gaißauer Bürgermeister: "Ich habe ein dickes Fell und bin nicht auf den Mund gefallen"

Martin Wallmann im TN-Gespräch über seinen Start als Bürgermeister in Krispl-Gaißau, seine "Vorbereitung" als Obmann der Musikkapelle und die Zukunft der Gaißauer Bergbahnen.

Der neu gekürte Bürgermeister Martin Wallmann (l.) mit Vorgänger Andreas Ploner beim Gaißauer Dorffest am vergangenen Wochenende.

Im vergangenen Jahr verabschiedete sich Martin Wallmann nach fast 30 Jahren von den Gaißauer Bergbahnen, heuer folgt die nächste Zäsur: Zwei Monate vor seinem 50. Geburtstag wird er in der Gemeindevertretung zum Nachfolger von Bürgermeister Andreas Ploner gewählt,. "Das war 2013 schon im Gespräch, als Bgm. Fuschlberger zurücktreten wollte, aber da war ich noch nicht so weit und es gab noch die Bergbahnen", sagt Wallmann im TN-Gespräch. "Diesmal wollte ich die Gelegenheit nutzen. Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Bereit seit 14 Jahren ist er ÖVP-Gemeindevertreter, seit 2013 Gemeindeparteiobmann. Auf das Amt sieht er sich aber nicht nur politisch, sondern auch persönlich gut vorbereitet: "Als Obmann der Musikkapelle (seit 1987 ist er Mitglied, seit 2010 Obmann, Anm.) stehe ich oft im Fokus, als Betriebsleiter der Bergbahnen auch. Ich habe gute Nerven, ein dickes Fell und bin nicht auf den Mund gefallen. Du musst dein Gegenüber mit Respekt behandeln und sachlich bleiben, da kann man vieles gleich abwehren." Privat ist Martin Wallmann seit 24 Jahren mit Ehefrau Claudia verheiratet. Die beiden haben zwei erwachsene Kinder und führen nebenberuflich (gemeinsam mit seinen Eltern) den Lasserbauerhof, einen Bioheumilchbetrieb mit zehn Milchkühen und eigener Nachzucht.

Der Schwierigkeit des Bürgermeisteramtes ist sich Wallmann bewusst: "Du bist plötzlich für alles zuständig, und musst auch Entscheidungen treffen, wo nicht jeder Hurra schreit. Aber einem jeden recht getan, ist eine Kunst, die auch der Bürgermeister nicht kann. Wenn du es jedem Recht machen willst, wirst auch nicht ernst genommen."

Zur Frage, wie es mit dem Skigebiet weitergeht, hüllt er sich noch in Schweigen: "Jetzt sind Gericht und Masseverwalter am Zug, dann sehen wir, was rauskommt."

Schlaflose Nächte bereitet ihm das Thema aber nicht: "Da tue ich mich nicht runter. Auch wenn es mit dem Lift nicht mehr weitergeht, haben wir ein traumhaftes Wander- und Tourengeher-Gebiet, da möchte ich auf alle Fälle die Kräfte bündeln und schauen, was vertragen Gemeinde, Bewohner, Grundbesitzer in dieser Hinsicht. Da finden wir eine Lösung."

Wallmann lobt sein "junges, engagiertes Team", und wird auch umgekehrt gelobt: "Wir hatten über die Vereine eine gute Gesprächsbasis, die möchte ich in der Gemeinde fortsetzen", meint SPÖ-Vize-Bgm. und Kameradschaftsbundobmann Matthias Wenger.

Dass Wallmann bei der anonymen Wahl offenbar nur von der ÖVP gewählt wurde (er erhielt mit sieben von 13 Stimmen, die ÖVP hat sieben Mandatare, Anm.), sei kein Misstrauensbeweis, betont Wenger: "Nachdem wir niemand selbst gestellt haben, sollten das die tragen, die ihn als Kandidat aufgebaut haben. Und ich wollet auch eine gute Gesprächsbasis mit der FPÖ aufrechthalten, die ja einen Gegenkandidaten aufgestellt hatte."