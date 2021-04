Neuer Kindergarten in Almbacharena geplant

Die Kindervilla in Hallein wird ab Herbst von der Stadtgemeinde Hallein übernommen. 150 bis 180 neue Plätze sollen im Jahr 2023 eröffnet werden.

Die Ankündigung des Hilfswerks, die Kindervilla in Hallein zu schließen, hat, wie in den Tennengauer Nachrichten berichtet, viel Staub aufgewirbelt. Bis Ende des Kindergartenjahres (31. August 2021) werden die 91 Kinder in der Krautgasse vom Hilfswerk noch betreut. Das Haus samt Garten gehört den Halleiner Schulschwestern. Sie verkaufen die Liegenschaft an einen Nachbarn. Dieser hat das Vorkaufsrecht.

Nachdem bekannt wurde, dass die Kinderbetreuung in der Krautgasse Ende August zusperren wird, hat sich die Stadtgemeinde Hallein entschlossen, den Kindergarten ...