Neuer Kulturverein in Golling: Die "Kultkantine" stellt sich vor

Ein neuer Verein will das kulturelle Leben in Golling wieder ankurbeln. Damit schließt sich auch ein Kreis zum bestehenden Kulturverein Golling und dem früheren Open Air am Egelsee.

Am 30. September stellt sich ein neuer Verein der Gollinger Bevölkerung vor: Die "Kultkantine" will künftig wieder mehr Schwung in das Kultur- und Veranstaltungsleben in der Marktgemeinde bringen. "Wir haben immer drüber geredet, was es früher nicht alles gab, das ,On the Rocks'-Festival, das Biker-Weekend, das Mittelalterfest, das Marktfest, mehr Bands etc.", sagt Obfrau Monika Hellweger. So habe man sich nach der Corona-Zeit entschlossen, selbst aktiv zu werden. "Aber wir möchten keineswegs schlechtreden, was in Golling immer noch passiert, die Gemeinde, der Tourismusverband und der Kulturverein machen ja nach wie vor viel, und die haben uns auch positiv aufgenommen und sehr unterstützt."

"Wir möchten nicht nur klassische Kulturarbeit leisten mit Konzerten, Kabaretts etc., sondern auch darüber hinaus, zum Beispiel auch für Kinder und Jugendliche etwas auf die Beine stellen", erklärt Vorstandsmitglied Florian Prötzner im TN-Gespräch. "Deswegen haben wir den Kulturbegriff auch nicht explizit im Namen, um da keine falsche Erwartungshaltung zu schaffen."

Einen Ausblick auf künftige Tätigkeiten soll schon das Fest am 30. September geben: Am Nachmittag stehen Breakdance- und Trommelworkshops, Burgführungen und Ähnliches für Kinder auf dem Programm, am Abend treten dann die Gollinger Band "Brothers van Yarns" sowie die heimische Indie-Pop-Größe "Garish" auf. "Wir wollen künftig für alle Generationen etwas bieten, und das soll das Fest zeigen", erklärt Prötzner.

Keine Konkurrenz zum bestehenden Verein

Konkurrenz zum seit 1981 bestehenden Kulturverein Golling gibt es dabei keine, ganz im Gegenteil: Der Verein gab sogar "finanzielle Starthilfe" für das Fest. "Wir freuen uns, wenn jemand die Kulturagenden weiterträgt", sagt Obmann Robert Wieser. Der Verein hatte 19 Jahre lang das Open Air am Egelsee organisiert, später das Sternenkino und das Spring Opening am Harrbergsee sowie immer wieder Konzerte, Kabaretts etc. (so auch am 9. September wieder mit dem "Ostbeatbend"-Konzert auf der Burg).

Hier schließt sich auch der Kreis: Das Open Air am Egelsee war 2005 im "On the Rocks"-Festival aufgegangen (das es bis 2014 gegeben hat) und aus dessen Organisationsverein heraus hat sich nun die Kultkantine gegründet.