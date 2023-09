Neuer Kulturverein in Nußdorf startet durch

Der Ende 2022 gegründete Kulturverein "KULTURgeNußdorf" plant für die kommende Saison ein vielseitiges Programm.

Zum regen Dorfleben in Nußdorf mit seinen rund 40 Vereinen kam Ende 2022 ein weiterer hinzu. "KULTURgeNußdorf" nennt sich eine Gruppe von rund 15 Kulturbegeisterten um Obmann Gerhard Greiner, die sich vorgenommen hat, das kulturelle Angebot in der Region zu erweitern. Geplant sind Konzerte, Tanz und Theater, Zauberei, Lesungen sowie Kabarett und Comedy. Schauplatz der Veranstaltungen des Vereins wird der Saal des Altwirts in Nußdorf mit Platz für rund 100 Personen sein.

Der ursprünglich geplante Herbstauftakt mit dem Kabarett "Bis einer weint" am 8. September musste abgesagt werden.Die erste Veranstaltung des Vereins in diesem Herbst ist deshalb am 3. November Grischka Voss' Kabarett "F*cking Hot!" über die Wechseljahre der Frau.