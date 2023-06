Neuer Leiter für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Krankenhaus Schwarzach

Der Südtiroler Albrecht Giuliani (64) folgt Ingo von Leffern (67) nach. Giuliani wechselt vom Krankenhaus Zams nach Schwarzach. Er lobt das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum als renommiertes Krankenhaus in einer der schönsten Regionen Österreichs.

Albrecht Giuliani (64) übernimmt mit 1. Juli die Leitung der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach. Der gebürtige Südtiroler aus Bozen wird der Abteilung interimistisch vorstehen. In der gynäkologischen Abteilung werden jährlich bis zu 3600 Patientinnen behandelt. Mit mehr als 1100 Geburten pro Jahr ist das Klinikum Schwarzach das zweitgrößte Zentrum für Geburtshilfe im Bundesland Salzburg - nach dem Uniklinikum Salzburg.

Dank an Ingo von Leffern, der sich wie geplant zurückzieht

Eugen Adelsmayr, ärztlicher Direktor und Geschäftsführer im Klinikum Schwarzach: "Wir freuen uns sehr, mit Albrecht Giuliani für die nächsten Jahre einen hochqualifizierten, habilitierten Abteilungsvorstand gewonnen zu haben. Unser neuer Abteilungsleiter verfügt ebenso über umfassendes Fachwissen wie über viele Jahre Erfahrung in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe." Adelsmayr bedankte sich auch bei Ingo von Leffern (67) für die geleistete Arbeit. Der Hamburger ziehe sich wie geplant im Sommer altersbedingt aus dieser Position zurück, heißt es.

Seit 2016 leitete Giuliani die Abteilung im Krankenhaus Zams

Giuliani kommt vom Krankenhaus Zams in Tirol nach Schwarzach. In Zams leitete er seit 2016 als Primar die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Der Mediziner absolvierte sein Studium an der Universität in Graz, wo er im Jahr 1994 seine Facharztausbildung abschloss und später nach seiner Habilitation im Jahr 2001 auch über mehrere Jahre eine Lehrtätigkeit ausübte. Seine medizinische Laufbahn führte ihn von der Frauenklinik Graz über das Krankenhaus Sterzing zuletzt in das Krankenhaus Zams. Eine erste Einschätzung Giulianis, was den neuen Arbeitsplatz betrifft: "Das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum ist ein renommiertes Krankenhaus in einer der schönsten Regionen Österreichs."