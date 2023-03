Neuer Militärkommandant für Salzburg: Die Entscheidung ist gefallen

Oberst Peter Schinnerl übernimmt am 30. März wie erwartet das Kommando. So lautet der Vorschlag der Ministerin, den der Landeshauptmann diese Woche abgesegnet hat.

Nach fast fünf Jahren als Militärkommandant geht Brigadier Anton Waldner Ende März in Pension. Wer sein Nachfolger ist, das steht seit Donnerstag fest: Oberst Peter Schinnerl wird neuer Militärkommandant in Salzburg. Der Favorit hat sich damit durchgesetzt.

Drei Kandidaten für den Bundesheerjob gab es. Neben Schinnerl hatten sich Oberst Jörg Rodewald, Kommandant des Gebirgskampfzentrums in Saalfelden, und Oberst Thomas Ahammer aus Wien beworben. Das Hearing fand am 1. März statt. Alle drei Bewerber wurden als in höchstem Maße ...