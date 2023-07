Neuer Obmann für das Tamsweger Waldfest

Albert Planitzer legt die organisatorischen Geschicke des Tamsweger Traditionsfestes nach 20 Jahren in die Hände von Leo Moser.

Traditionell steht der Bezirkshauptort am ersten Augustwochenende ganz im Zeichen des Waldfestes. Drei Tage lang sorgen Bürgerliches Schützenkorps und Bürgermusik für Bierzeltstimmung mit Rahmen- sowie Familienprogramm.

Die Vorbereitungen zu koordinieren und den Überblick über die Festivitäten zu behalten ist Aufgabe des "Waldfest-Obmannes". Albert Planitzer tat dies zwanzig Jahre. Im Organisationskomitee bleibt der Schützenkommandant weiterhin aktiv, doch war es an der Zeit, die Funktion des Koordinators weiterzugeben. Dies tat Planitzer mit ausdrücklichen Worten des Dankes an alle Mitwirkenden: "Das Waldfest wird von der Bevölkerung mitgetragen. Es ist Jahr für Jahr eine große Gemeinschaft, die sich ehrenamtlich einbringt. Die Kameradinnen und Kameraden arbeiten Schulter an Schulter, unterstützt von vielen freiwilligen Helfern. Für dieses vorbildliche Engagement gebührt jedem Einzelnen ein herzliches Dankeschön!"

Stellvertretend seien etwa die Bäuerinnen erwähnt, die immer wieder ihre Köstlichkeiten in die "Almhütte" bringen. Ebenso steht die heimische Wirtschaft hinter dem Fest, und die Einsatzorganisationen sorgen für einen sicheren Ablauf. "Ein Dankeschön auch an alle Waldfestbesucher, von den Gästen des Firmen- und Vereinsstammtisches am Freitag bis hin zum Familientag mit Besuch des Samsons am Sonntag."

Auf drei schlaflose Tage und Nächte muss sich nun Leo Moser einstellen. Seiner Aufgabe als neuer Koordinator sieht er mit Freude entgegen. Eine gefestigte organisatorische Basis gebe dabei Sicherheit. "Es gibt erfahrene Verantwortliche für sämtliche Aufgabenbereiche und ebenso fixe Konzepte. Das ist eine optimale Voraussetzung", sagt Moser.

So soll das Waldfest auch in Zukunft das kleine, feine Tamsweger Volksfest sein. Es birgt vermutlich bei vielen liebste Kindheitserinnerungen, jene an das "Süßigkeiten-Fischen" etwa. Und auch wenn die Zeit manche Veränderung mit sich brachte, wird es von 4. bis 6. August 2023 und auch künftig heißen: "Hiatz is's wieder zan Woidfest geah!"