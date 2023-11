Neuer Obmann des Gesundheitsnetzwerks Wallersee warnt vor geplanter Gesundheitsreform

Für die Patienten hätte eine Aufkündigung der Kassenverträge unter anderem zur Folge, dass Arztbesuche bezahlt werden müssten und erst im Nachhinein von der Kasse (teilweise) refundiert würden. Der Köstendorfer Allgemeinmediziner Florian Connert geht auch davon aus, dass die geplante Gesundheitsreform wegen einer zu erwartenden Zentralisierung mittelfristig auch längere Wege für die Patienten zur Folge hätte. So würde es mit der Umsetzung der geplanten Reform möglich, "Investoren zu suchen, die bestimmen, wo ein neues Ärztezentrum mit angestellten Ärzten ohne eigenen Kassenvertrag entsteht". Als Vertragspartner der Krankenkasse seien Ärzte nur den Patienten verpflichtet. Bei privat angestellten Ärzten ohne eigenen Kassenvertrag sei die Sache nicht so klar.

Denn bisher legte die Ärztekammer gemeinsam mit der Gesundheitskasse in sogenannten Gesamtverträgen fest, wo welcher Bedarf an niedergelassenen Ärzten gegeben ist und welche Honorare dafür verrechnet werden. In Zukunft sollen diese Entscheidungen bei der Politik bzw. der Sozialversicherung liegen. "Das entspricht in etwa einer Aushebelung der Sozialpartnerschaft bei den Kollektivverträgen", sagt Gesundheitsnetzwerk-Obmann Thomas Laimböck.

Für die Patienten ergeben sich dadurch deutliche Verbesserungen bei den Abläufen, ist Laimböcks Vorgänger als Obmann des Gesundheitsnetzwerks, der Köstendorfer Allgemeinmediziner Florian Connert, überzeugt: "Patienten, die unser System annehmen, bringen wir durch richtiges Zuweisen im Netzwerk schnell und möglichst ökonomisch an die richtige Stelle. Unnötige Facharzt- oder Spitalsambulanzbesuche werden so vermieden und die Ambulanzen entlastet."

Die Bundesregierung beteuert, mit der geplanten Reform die Versorgung im niedergelassenen Bereich stärken zu wollen. 100 neue Kassenstellen sollen geschaffen werden, für jede neue Stelle soll es dazu 100.000 Euro Förderung geben. Bisher sei die Ärztekammer als Interessenvertretung bei der Schaffung neuer Kassenstellen auf der Bremse gestanden, um bereits tätige Kassenärzte zu schützen.

Salzburgs Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) betont, mit der Salzburger Ärztekammer "eine sehr gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit" zu pflegen, die man auch beibehalten werde. Gemeinsames Ziel aller Beteiligten müsse es sein, "der Bevölkerung eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung anbieten zu können".

Allgemeinmediziner Florian Connert vom Gesundheitsnetzwerk Wallersee hofft auf einen Rückzieher der Politik: "Wir brauchen Planungssicherheit, sonst wird sich niemand mehr einen Kassenvertrag antun. Dabei gibt es jetzt schon zu wenige Kassenärzte."

Das Gesundheitsnetzwerk Wallersee

Gegründet im Jahr 2017, hat sich der Verein Gesundheitsnetzwerk Wallersee die optimale Versorgung der Patientinnen und Patienten bei akuten und chronischen Erkrankungen auf die Fahnen geschrieben.



35 aktive Mitglieder, davon

14 Allgemeinmediziner und

21 Fachärzte aus Straßwalchen, Seekirchen, Neumarkt, Henndorf und Köstendorf, decken sämtliche wichtigen Fachbereiche ab.



Durch die Vereinsstruktur haben die Mitglieder sowohl Vorteile als auch Pflichten. So verpflichten sich alle Mitglieder, soweit möglich, kurzfristige Termine im Akutfall bereitzustellen. In Fällen, bei denen eine schnelle Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks nötig ist, wird auf kurzem Weg telefoniert, um der Warteschleife in den Ordinationen zu entgehen.



Die Gesundheitsformpläne der Bundesregierung sieht das Gesundheitsnetzwerk äußerst kritisch. In einem offenen Brief hat sich der Verein an die Politik gewandt und schreibt darin unter anderem: "Eine Beendigung der sozialpartnerschaftlichen Beziehungen zwischen Ärzteschaft und Sozialversicherung (...) würde dazu führen, dass die Ausgewogenheit zwischen Ärzteschaft und Sozialversicherung aufgelöst wird und die einzelnen Ärztinnen und Ärzte der Macht der Institution Sozialversicherung ausgeliefert sind."



Weitere Informationen zum Gesundheitsnetzwerk Wallersee gibt es online unter www.salzburgmed.net/wallersee.