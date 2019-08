Neuer Obus geliefert: Testfahrten nach Grödig beginnen Anfang September

Auf der Linie 5 startet zu Schulbeginn am 9. September der Testbetrieb nach Grödig: Zwischen dem Salzburger Hauptbahnhof und der Untersbergbahn ist der Bus vorerst im 90-Minuten-Takt unterwegs.

Bereits am Montagvormittag startete der Schwertransport vom Werksgelände der Schweizer Firma Hess bei Solothurn. An Bord des Tiefladers: Ein rund 19 Meter langer Obus. "Das ist ein Sondertransport, der braucht Bewilligungen und Begleitungen", sagte Firmenvertreter Yves Brügger, der eigens zur Übergabe nach Salzburg gereist war. Deswegen habe der Transport einen Umweg über Stuttgart und Würzburg gemacht. Weil der Lenker die vorgeschriebene Pause einlegen musste, kam das Gefährt nach rund 20 stündiger Reise erst Dienstagfrüh in der Obus-Remise der Salzburg AG an. Das neue Modell ist mit Batterien ausgerüstet, mit denen es auf der Linie 5 auch abseits der Oberleitung bis nach Grödig fahren kann.

Vollbetrieb ab Mitte Dezember

"Die nächsten zwei Wochen nutzen wir für Test- und Schulungsfahrten", sagte Christian Osterer von der Salzburg AG. Am 9. September beginnt ein Testbetrieb zwischen dem Salzburger Hauptbahnhof und der Untersbergbahn, vorerst im 90-Minuten-Takt. Ab 14. Oktober soll ein zweiter Bus eingesetzt und damit der Takt etwa halbiert werden. Ab 15. Dezember ist dann geplant, dass auf der Linie jede zweite Fahrt nach Grödig führt. Das entspricht einem 20-Minuten-Takt.

Beschaffung kostet 15 Millionen Euro

Für den Vollbetrieb braucht es laut Osterer elf Busse. Insgesamt wurden 15 Stück bei der Schweizer Firma geordert. Kosten: 15,3 Millionen Euro. Im März 2020 soll der letzte der bestellten Obusse in Salzburg ankommen.

Quelle: SN