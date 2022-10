Neuer Primar für Schwarzach: Christoph Seelbach leitet Kinder- und Jugendheilkunde

Nach mehr als 20 Jahren geht Primar Josef Riedler in Pension. Sein Nachfolger ist bereits seit 16 Jahren in Schwarzach tätig.

An der Spitze der Kinder- und Jugendheilkunde im Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach gibt es einen Wechsel: Primar Josef Riedler geht mit Ende Oktober in Pension. Ihm folgt Christoph Seelbach nach, der zuletzt als Oberarzt in Schwarzach tätig war. Der 54-Jährige hat laut dem Klinikum Schwarzach seinen fachlichen Schwerpunkt in der Neonatologie, also in der Behandlung von Früh- und Neugeborenen. Zudem ist er auf Pneumologie, Allergologie und Palliativmedizin spezialisiert: Er war am Aufbau des Papageno-Kinderhospizes Innergebirg beteiligt.

Riedler war seit 2004 Primar in Schwarzach

Der scheidende Primar Josef Riedler stammt selbst aus dem Pongau. Er studierte in Innsbruck Medizin, danach war er in Salzburg, dem australischen Melbourne und Wien tätig. Zuletzt war Riedler auch interimistischer Ärztlicher Direktor. Seit 2010 war er auch ständiges Mitglied im Landessanitätsrat des Landes Salzburg. Seine medizinischer Tätigkeitsschwerpunkt lag auf dem Gebiet der allergischen Erkrankungen. Dazu leitete er auch ein internationales Forscherteam. Er initiierte auch ein landesweites Vorsorgeprojekt zur Verhinderung des Zigarettenrauchens bei Kindern. In Schwarzach baute er acht Spezialambulanzen auf, ein weiterer Meilenstein seiner Tätigkeit war die Gründung der Abteilung der Kinder- und Jugendheilkunde, die nun Primar Alexander Holzknecht leitet.