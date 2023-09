Neuer Proholz-Chef: Ein Leben im Einklang mit dem Wald

Martin Winkler übernahm Anfang September die Geschäftsführung bei proHolz Salzburg - eine Berufung aus Überzeugung.

ProHolz Salzburg, mit Sitz in Kuchl, wurde 1998 als Verein der Salzburger Forst- und Holzwirtschaft gegründet. Er besteht aus Vertretern von Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer und dem Land Salzburg. Dabei setzt man sich für die nachhaltige Forstwirtschaft und den vermehrten Einsatz von Holz und Holzwerkstoffen ein.

Mit Martin Winkler bekommt der Verein nun einen Geschäftsführer, der mit Forst- und Holzwirtschaft aufgewachsen ist. 1993 geboren, wuchs Winkler auf einem bäuerlichen Familienbetrieb im Lungau auf. Das forst- und holzwirtschaftliche Umfeld prägte ihn. Seine Leidenschaft führte ihn auf einen forstlichen Bildungsweg. Nach dem Abschluss an der Försterschule Bruck an der Mur (Stmk.) begann er ein Studium der Forstwirtschaft an der renommierten Universität für Bodenkultur in Wien. Diese akademische Reise verband sein angeborenes Interesse mit wissenschaftlichem Wissen und technischer Expertise.