Neuer Recyclinghof für Mattsee und Seeham ist eröffnet

Um ihre alten und zu klein gewordenen Altstoffsammelhöfe zu ersetzen, verwirklichten die beiden Seenlandgemeinden um 2,5 Millionen Euro ein gemeinsames Projekt in Zellhof.

Ein Altstoffsammelhof für zwei Gemeinden. Am 2. Dezember startete der Betrieb im neuen Recyclinghof in Zellhof in Mattsee. Schon am Samstag zuvor konnten sich die Bewohner von Mattsee und Seeham ein Bild von der Anlage machen. Durch den gemeinsamen Altstoffsammelhof der beiden Gemeinden wurde nicht nur kostensparend, sondern auch infrastrukturell zusammengearbeitet.

"Die Kooperation zwischen Mattsee und Seeham beim neuen Altstoffsammelhof ist für uns eine Win-win-Situation. Die alten Recyclinghöfe waren bereits in die Jahre gekommen und viel zu klein ...