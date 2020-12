Neuer Sozialmarkt in Hallein eröffnet

Der Laube-Sozialmarkt hat kürzlich an neuem Standort in der Hallein Altstadt aufgesperrt.

"Fleisch und Wurstwaren" steht in großen Lettern auf dem Schaufenster des neuen Laube Sozialmarktes nahe dem "Stille-Nacht-Bezirk" in der Halleiner Altstadt. Erst bei genauerem Hinsehen macht die Gestaltung der Auslage stutzig. Statt Wurst- und Fleischwaren sind ein Regal mit Shampoos und weiteren Körperpflegeprodukten, Kinderbücher und - weiter hinten im Raum - ein Tisch mit Orangen zu sehen. Der neue Laube Sozialmarkt hat am 15. Dezember eröffnet. "Die Fenster werden bald bis zu zwei Drittel zugeklebt, Name und die Öffnungszeiten auf ...