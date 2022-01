Neuer Tourismuschef für den Wolfgangsee

Nach 24 Jahren als Geschäftsführer der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft übergibt Hans Wieser am 1. März an seinen Nachfolger Thomas Herrmann.

Es ist eine Art Doppelspitze, die derzeit die Geschäfte der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft leitet. So richtig "ernst" wird es für Thomas Herrmann ab 1. März. Dann endet die viermonatige Einarbeitungsphase, der langjährige Tourismuschef Hans Wieser tritt in den Ruhestand. Doch der Wiener Hermann hat schon länger das Gefühl, in seiner neuen Heimat - er ist mit der Familie an den Wolfgangsee übersiedelt - angekommen zu sein. "Ich wurde von allen Seiten sehr gut aufgenommen. Es gibt hier auch ein starkes ...