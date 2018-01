Neuerlich stürzten Felsbrocken auf die Katschbergstraße

Erst vor einem halben Jahr hatten Felsmassen die B 99 zwischen Kreuzbergmaut und Pöham blockiert. Ganz in der Nähe löste sich nun erneut Gestein, allerdings deutlich weniger als im August.

Am späten Donnerstagabend kam es auf der Katschbergstraße (B99) erneut zu einem Felssturz. Rund zwei bis drei Kubikmeter Gestein hätten sich gelöst, sagt Günter Eberharter von der Landesstraßenverwaltung. Der Vorfall hatte sich fast genau an der selben Stelle wie im August ereignet. Eberharter: "Diesmal stürzte der Fels rund 300 Meter weiter in Richtung Hüttau auf die B99." Die Straße werde bis heute Abend, spätestens jedoch bis morgen Mittag vom Gestein befreit sein.

Bei dem neuerlichen Felssturz sei ein Schutzbau beschädigt worden. "Ein Teil des Gesteins wurde durch den Schutzbau zurückgehalten."

Die B99 ist erst seit drei Wochen wieder frei befahrbar.

